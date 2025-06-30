İran Meclisi'nden yeni yasa: Starlink yasaklandı

İran, Elon Musk'a ait Starlink uydularının ülkede kullanımını yasakladı.

İran Meclisi, İsrail’le casusluk ve iş birliği yapanlara yönelik cezaların ağırlaştırılmasına ilişkin 9 maddelik yasa tasarısını onayladı.

Yeni yasayla Starlink gibi izinsiz internet sistemlerinin kullanımı yasaklanırken, İsrail, ABD ve diğer düşman devletler adına yürütülen istihbarat, casusluk ve operasyonel faaliyetler "yeryüzünde bozgunculuk" suçu kapsamında değerlendirilecek.

Yabancı medyaya görüntü göndermek suç sayılacak

Yasaya göre, halk arasında korku ve panik oluşturabilecek, toplumsal ayrışmaya yol açabilecek ya da ulusal güvenliği zedeleyebilecek içerikleri üreten ve bu içerikleri düşman ya da yabancı medya kuruluşlarına gönderen kişiler, 2 ila 5 yıl hapis ve kamu görevlerinden ömür boyu men cezasıyla cezalandırılacak.