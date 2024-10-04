İran: Saldırı durumunda İsrail'in enerji tesislerini hedef alacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, İran'a yönelik herhangi bir saldırı durumunda, İsrail'in doğalgaz sahaları ve rafineleri dahil olmak üzere tüm enerji kaynaklarını hedef alacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Lübnan'ın El Meyadin televizyonuna konuşan Ali Fedevi, İsrail'in ülkesine yönelik saldırı ihtimalini değerlendirdi. İsrail'in İran'a saldırısının Tel Aviv yönetimi için 'yıkım' anlamına geleceğini savunan Ali Fedevi, "İşgalci rejim bir hata yaparsa, bu rejimin tüm enerji kaynaklarını, enerji santrallerini, tüm rafinerilerini ve gaz sahalarını hedef alacağız" ifadelerini kullandı.

"Saldırılara karşılık vermekte tereddüt etmeyeceğiz"

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de bugün yaklaşık 5 yıl aradan sonra ilk kez başkent Tahran'da cuma namazı kıldırmış, cuma hutbesinde İsrail'in saldırılarına da değinmişti. Namaz öncesi okuduğu hutbede gündemdeki meseleleri değerlendiren Hamaney, ülkesinin İsrail'e düzenlediği füze saldırılarının 'meşru müdafaa' çerçevesinde uygulandığını söylemişti. İran dini lideri, ülkesinin muhtemel karşı saldırılara cevap vermekte tereddüt etmeyeceğini ve anında karşılık vereceğini ifade etmişti.