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İran ve Rusya'dan 'kapsamlı stratejik ortaklık' anlaşması

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Cuma günü Moskova’ya gerçekleştireceği ziyaret sırasında, İran ve Rusya arasında uzun süredir beklenen "kapsamlı stratejik ortaklık" anlaşmasını imzalayacak.

Haber Merkezi
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İran ve Rusya'dan 'kapsamlı stratejik ortaklık' anlaşması
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Kremlin, 17 Ocak'ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini ve bu ziyaret kapsamında, Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanacağını duyurdu.

Bunun yanı sıra görüşmede “ticaret, yatırım, ulaştırma, lojistik, insani yardım, bölgesel ve uluslararası gündem ve ikili iş birliğinin genişletilmesine yönelik beklentiler” ele alınacak.

BRICS zirvesi'nde imzalanacaktı, ertelendi

İran ve Rusya, bu önemli anlaşmayı 2024 Ekim ayı sonunda Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi sırasında imzalamayı planlamıştı.

Daha sonra İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazam Jalali, anlaşmanın görkeminin BRICS Zirvesi'nin gölgesinde kalacağını öne sürerek anlaşmayı ikili bir toplantıda imzalamaya karar verdiklerini söylemişti.

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