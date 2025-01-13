Büyükşehir, bitki üretimi ve sulama sistemleriyle tasarruf etti

MERSİN/EKONOMİ



Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Vedat Doğan, geride kalan yıl boyunca Peyzaj Master Planı çerçevesinde ve Stratejik Plan doğrultusunda önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Kent genelinde yaklaşık 3 bin 200 ağaç, 1 milyon 900 bin mevsimlik bitki ve 950 bin çalı grubunu toprakla buluşturduklarını bildiren Doğan, “Bu ürünlerin önemli bir kısmını kendi seralarımızda yetiştirdik. Yaklaşık 50 kilometrelik refüjde 67 dikey ve yatay sondajlamayla otomatik sulama sistemleri kurduk. Refüjlerde daha önce arazözlerle vahşi sulama yapılıyordu. Böylelikle hem bitki üretimi hem de su tasarrufu sağlayarak maddi ve doğal kaynak israfını önledik. Yine atölyelerimizde yıl boyunca bin 400 kamelya ve bank ürettik” dedi.



Öte yandan Tema Park ile 68’liler Ormanı’nın yenileme ve düzenleme çalışmaları sonrası yeniden kullanıma açıldığını kaydeden Doğan, yaklaşık 17 bin metrekare üzerine kurulan Hobi Park’ın da büyük ilgi gördüğünü söyledi. Doğan, hummalı çalışmaların 2025’te de devam edeceğini sözlerine ekledi.