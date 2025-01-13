Köprülerden geçiş dolar bazında da rekor fiyata ulaştı!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

2025 yılının ilk günlerin zam gelen kalemlere köprü ve otoyol ücretleri de eklendi. 13 Ocak itibarıyla Boğaz köprüleri olan 15 Temmuz Şehitler ya da eski adıyla Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçiş ücreti tek yön için 47 TL oldu.

Son ücrete göre, Boğaz köprülerine yüzde 42 oranında artış yapıldı. Ancak 2024 yılında 3 kez zamlanan köprü geçiş ücretlerinde 1 yıllık artış yüzde 213 oldu.

2024 yılına girerken yapılan artışla 8,25 TL’den 15 TL’ye çıkan Boğaz köprülerinden otomobil geçiş ücreti, mayıs ayında 24 TL’ye, ağustos ayında da 33 TL’ye çıkmıştı.

2015-2021 arasında ortalama yüzde 22 artış

Köprülerden geçiş 2015 yılında 4,25 TL olurken, 2016’da yüzde 12 oranında artışla 4,75 TL olarak belirlenmişti. 2017 yılında yüzde 47 oranında zam yapılan köprü geçişleri 7 TL olurken, 2018’de yüzde 25 zamla 8,75 TL, 2019’da da yüzde 20 zamla 10,5 TL olarak belirlenmişti.

2020 yılında zam gelmeyen köprü geçişlerinde, 2021 yılında yüzde 26 artışla otomobillerin geçiş ücretleri 13,25 TL’ye çıkmıştı.

Çift yön ücrete geçildi

2022 yılında 13,25 TL olan köprü geçiş ücreti 8,25 TL’ye inerken, daha önce tek yön yani Avrupa’dan Anadolu’ya geçişte yapılan ücretlendirme çift yönlü hale getirildi ve böylelikle aslında yüzde 25 oranında artışla 16,50 TL’ye çıkarılmış oldu.

2023 yılında da ekim ayında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından açıklanan, tek yön için 8,25 TL’den 15 TL’ye çıkarılan geçiş ücreti zammı Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2024 yılına ertelendi.

2024 yılına girerken, ekimde ertelenen artış uygulanarak çift yönlü geçiş yüzde 82 oranında artışla 30 TL’ye çıktı. Ancak 2024 yılında mayıs ayında yeniden bir artış yapılarak yüzde 60 oranında zamla tek yön 24 TL, çift yön 48 TL olurken, ağustos ayında köprü geçiş ücretleri yeniden güncellenerek yüzde 38 oranında artışla tek yön 33 TL, çift yön 66 TL’ye çıktı.

2025’te KGM’nin son güncellemesine göre, Boğaz köprüleri geçiş ücreti tek yön için 47 TL’ye çıkarken, çift yönlü geçiş yapanlar için günlük otomobil geçiş ücreti 66 TL’den 94 TL’ye çıktı. Böylelikle 2015’ten 2025’e köprü geçişlerindeki artış yüzde 1.006 seviyesinde oldu.

Dolar bazında zirvede

Köprü geçiş ücretleri, 2024 yılına dek yılın ilk günlerinde yapıldığından, 2015’ten bu yana yılın ilk işlem günündeki ve 2024 yılında da zamların uygulandığı günlerdeki dolar kuru açılış seviyesi baz alındığında, köprü geçişlerinin dolar olarak zirvede olduğu görüldü.

Dolar bazında 1 yılda artış yüzde 160 oranında olurken, 2015 yılında 1,85 dolar olan köprü geçiş ücreti, yıllar içinde kurun seyriyle şu şekilde değişti: