Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2025! Zam geldi: Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Osmangazi Köprüsü tek yön geçiş 795 TL'ye çıkarıldı.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜNE NE KADAR ZAM GELDİ?

2024 yılında 555 TL olan Osmangazi Köprüsüne 2025 yılında yüzde 43 zam gelmiş oldu. 2025 yılında yapılan zamla Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 795 TL'ye yükseldi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ OTOMOBİL ÜCRETİ

Osmangazi Köprüsü otomobiller (1.sınıf) için ücret 795 TL oldu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ MİNİBÜS ÜCRETİ

Osmangazi Köprüsü minibüsler (2.sınıf) için ücret 1270 TL oldu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ YOLCU OTOBÜSÜ ÜCRETİ

Osmangazi Köprüsü yolcu otobüsleri (3.sınıf) için ücret 1510TL oldu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ KAMYON ÜCRETİ

Osmangazi Köprüsü kamyonlar (4.sınıf) için ücret 2005 TL oldu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ TIR ÜCRETİ

Osmangazi Köprüsü tırlar (5.sınıf) için ücret 2530 TL oldu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ MOTOSİKLET ÜCRETİ

Osmangazi Köprüsü motosikletler (6.sınıf) için ücret 555 TL oldu.