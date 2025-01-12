  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. FSM Köprüsü geçiş ücreti 2025! FSM Köprüsü'ne zam geldi: FSM Köprüsü ücreti ne kadar oldu?
Takip Et

FSM Köprüsü geçiş ücreti 2025! FSM Köprüsü'ne zam geldi: FSM Köprüsü ücreti ne kadar oldu?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2025 yılı için köprü ve otoyol ücretlerine zam yaptı. Zam kararı sonrası vatandaşlar "FSM Köprüsü geçiş ücreti 2025, FSM Köprüsü zamlı fiyat, FSM Köprüsü ne kadar oldu, FSM Köprüsüne ne kadar zam geldi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte FSM Köprüsü 2025 geçiş ücreti...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
FSM Köprüsü geçiş ücreti 2025! FSM Köprüsü'ne zam geldi: FSM Köprüsü ücreti ne kadar oldu?
Takip Et

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu. 

FSM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti 47 TL oldu. 

FSM KÖPRÜSÜNE NE KADAR ZAM GELDİ?

2024 yılında 33 TL olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 2025 yılında yüzde 43 zam gelmiş oldu. 2025 yılında yapılan zamla FSM Köprüsü geçiş ücreti 47 TL'ye yükseldi. 

FSM KÖPRÜSÜ OTOMOBİL ÜCRETİ 

AKS ARALIĞI 3.20 m'DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR - 47,00 TL

FSM KÖPRÜSÜ HAFİF TİCARİ ARAÇ ÜCRETİ

AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.'DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR 60,00 TL

FSM KÖPRÜSÜ 3. SINIF ARAÇ ÜCRETİ

3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 134,00 

FSM KÖPRÜSÜ 4. SINIF ARAÇ ÜCRETİ

4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 265,00 

FSM KÖPRÜSÜ 5. SINIF ARAÇ ÜCRETİ

6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR 351,00 

FSM KÖPRÜSÜ MOTOSİKLET ÜCRETİ

MOTOSİKLETLER 20,00

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi! İşte zamlı güncel fiyatlar...Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi! İşte zamlı güncel fiyatlar...Ekonomi

 

 

FSM Köprüsü geçiş ücreti 2025! FSM Köprüsü'ne zam geldi: FSM Köprüsü ücreti ne kadar oldu?FSM Köprüsü geçiş ücreti 2025! FSM Köprüsü'ne zam geldi: FSM Köprüsü ücreti ne kadar oldu?Ekonomi

 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti 2025! Zam geldi: 15 Temmuz Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti 2025! Zam geldi: 15 Temmuz Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olduEkonomi

 

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2025! Zam geldi: Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2025! Zam geldi: Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?Ekonomi

 

YSS Köprüsü geçiş ücreti 2025! Zam geldi: Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olduYSS Köprüsü geçiş ücreti 2025! Zam geldi: Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olduEkonomi

 

Ekonomi
YSS Köprüsü geçiş ücreti 2025! Zam geldi: Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu
YSS Köprüsü geçiş ücreti 2025! Zam geldi: Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2025! Zam geldi: Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2025! Zam geldi: Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti 2025! Zam geldi: 15 Temmuz Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti 2025! Zam geldi: 15 Temmuz Köprüsü geçiş ücreti ne kadar old
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi! İşte zamlı güncel fiyatlar...
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi!
OECD raporu: Türkiye 41 ülke içinde sonuncu sırada
Türkiye 41 ülke içinde sonuncu sırada
Hazine yarın devlet tahvili ihraç ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın devlet tahvili ihraç ihalesi düzenleyecek