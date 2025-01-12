FSM Köprüsü geçiş ücreti 2025! FSM Köprüsü'ne zam geldi: FSM Köprüsü ücreti ne kadar oldu?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu.

FSM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti 47 TL oldu.

FSM KÖPRÜSÜNE NE KADAR ZAM GELDİ?

2024 yılında 33 TL olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 2025 yılında yüzde 43 zam gelmiş oldu. 2025 yılında yapılan zamla FSM Köprüsü geçiş ücreti 47 TL'ye yükseldi.

FSM KÖPRÜSÜ OTOMOBİL ÜCRETİ

AKS ARALIĞI 3.20 m'DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR - 47,00 TL

FSM KÖPRÜSÜ HAFİF TİCARİ ARAÇ ÜCRETİ

AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.'DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR 60,00 TL

FSM KÖPRÜSÜ 3. SINIF ARAÇ ÜCRETİ

3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 134,00

FSM KÖPRÜSÜ 4. SINIF ARAÇ ÜCRETİ

4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 265,00

FSM KÖPRÜSÜ 5. SINIF ARAÇ ÜCRETİ

6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR 351,00

FSM KÖPRÜSÜ MOTOSİKLET ÜCRETİ

MOTOSİKLETLER 20,00