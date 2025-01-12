Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi! İşte zamlı güncel fiyatlar...

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü, otoyol ve tünellerin 2025 yılı için geçiş ücretlerini açıkladı. İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne uygulanan geçiş ücretleri artırıldı.

Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de fiyatlar güncellendi.

Yavuz Sultan Selim köprüsü geçiş ücreti otobüsler için 200 lira, kamyon ve TIR'lar için 510 lira oldu.

Osmangazi köprüsü geçiş ücreti otomobiller için 795 lira, minibüsler için bin 270 lira oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise otomobiller için 790 lira olarak belirlendi.

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 225 TL, minibüsler için 337,5 TL, motosikletler için ise 175 TL olarak belirlendi.

Ücretler gece 00:00’dan sabah 04:59’a kadar %50 indirimli olarak, otomobiller için 112,5 TL, minibüsler için 168,75 TL, motosikletler için ise 87,5 TL olarak uygulanacak.

Yeni otoyol ve köprü ücretleri tarifesi şu şekilde: