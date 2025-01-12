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İnternetten alışverişte iade hakkı kaldırıldı mı? Bakanlıktan açıklama geldi

Ticaret Bakanlığı, internetten alışverişte cayma hakkının kaldırıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakanlık söz konusu değişikliğin 2026 yılına ertelendiğini vurguladı.

Haber Merkezi
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İnternetten alışverişte iade hakkı kaldırıldı mı? Bakanlıktan açıklama geldi
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Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin "cayma hakkı"nın kaldırıldığına yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında "Dönem dönem gündeme gelen 'internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkı'nın kaldırıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi. 

Yönetmelik 1 Ocak 2026'ya ertelendi

Söz konusu uygulamanın 2026 yılına ertelendiği belirtilen açıklamada "Söz konusu ürünlerde cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararı, 10 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre 1 Ocak 2026'ya ertelenmiştir." ifadelerin kullanıldı. 

'Cayma hakkı kaldırıldı' iddiası

Akıllı saatler, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde 15 günlük vazgeçme hakkının 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren kaldırıldığı iddia edilmişti.

Şahin: Bu yönetmeliğin durdurulması talebiyle dava açtık

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yönetmelikle ilgili dava açtıklarını belirterek "Biz 1,5 sene önce bu yönetmeliğin durdurulması talebiyle dava açtık. Fakat 2025’e girdik ve halen karar verilmedi. Diyelim ki karar 3-5 ay sonra verilecek ve belki iptali verilecek. Bu aradaki oluşan durumlardaki zararlar nasıl telafi edilecek. Yargının bu hassasiyeti gözetmesini beklerdik. Yürürlüğe girecek bir maddenin iptali talebi var." demişti.

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