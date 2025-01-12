15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti 2025! Zam geldi: 15 Temmuz Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

15 Temmuz Köprüsü tek yön geçiş ücreti 47 TL oldu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNE NE KADAR ZAM GELDİ?

2024 yılında 33 TL olan 15 Temmuz Köprüsü'ne 2025 yılında yüzde 43 zam gelmiş oldu. 2025 yılında yapılan zamla 15 Temmuz Köprüsü geçiş ücreti 47 TL'ye yükseldi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ OTOMOBİL ÜCRETİ

- AKS ARALIĞI 3.20 m'DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR - 47,00 TL

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ HAFİF TİCARİ ARAÇ ÜCRETİ

- AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.'DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR 60,00 TL

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ 3. SINIF ARAÇ ÜCRETİ

- 3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 134,00

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ 4. SINIF ARAÇ ÜCRETİ

- 4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 265,00

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ 5. SINIF ARAÇ ÜCRETİ

- 6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR 351,00

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ MOTOSİKLET ÜCRETİ

- MOTOSİKLETLER 20,00