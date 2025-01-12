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YSS Köprüsü geçiş ücreti 2025! Zam geldi: Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2025 yılı için köprü ve otoyol ücretlerine zam yaptı. Zam kararı sonrası vatandaşlar "YSS Köprüsü geçiş ücreti 2025, YSS Köprüsü zamlı fiyat, YSS Köprüsü ne kadar oldu, YSS Köprüsüne ne kadar zam geldi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte YSS Köprüsü 2025 geçiş ücreti...

Haber Merkezi
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YSS Köprüsü geçiş ücreti 2025! Zam geldi: Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu. 

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Tek yön geçiş 80 TL'ye çıkarıldı. 

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜNE NE KADAR ZAM GELDİ?

2024 yılında 70 TL olan Yavuz Sultan Selim Köprüsüne 2025 yılında yüzde 15 zam gelmiş oldu. 2025 yılında yapılan zamla Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 80 TL'ye yükseldi. 

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ OTOMOBİL ÜCRETİ 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü otomobiller (1.sınıf) için ücret 80 TL oldu. 

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ MİNİBÜS ÜCRETİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü minibüsler (2.sınıf) için ücret 110 TL oldu. 

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ YOLCU OTOBÜSÜ ÜCRETİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolcu otobüsleri (3.sınıf) için ücret 200TL oldu. 

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ KAMYON ÜCRETİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü kamyonlar (4.sınıf) için ücret 510 TL oldu. 

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ TIR ÜCRETİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü tırlar (5.sınıf) için ücret 630 TL oldu. 

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ MOTOSİKLET ÜCRETİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü motosikletler (6.sınıf) için ücret 55 TL oldu. 

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