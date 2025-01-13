Köprü ve otoyol zamlarına ekonomistlerden tepki: Karşıya yüzerek mi geçelim!

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti 47 TL'ye çıkarıldı. 2024 yılına girerken 15 TL’ye çıkarılan köprü geçiş ücretleri Mayıs 2024’te 24 TL’ye Ağustos 2024’te de 33 TL’ye çıkarılmıştı. 2025 yılı 13 Ocak itibarıyla da ücretler 47 TL oldu.

2024 yılında 3 kez zamlanan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine gelen son zamla birlikte son 1 yıldaki artış oranı yüzde 213 oldu.

Ekonomistler zamları nasıl yorumladı?

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Boğaz köprüleri (en düşük) geçiş ücreti: Ocak 2024: 15 TL Ocak 2025: 47 TL Artış oranı: % 213. Sanırım bu zamlar yapılırken TÜFE üzerindeki doğrudan etkisine bakılıyor. Ne olacak ki aylık TÜFE’ye etkisi 0,2 puan bile değil deniyor. Oysa bu tür zamların dolaylı etkileri de var; özellikle vatandaşın gözünde enflasyonla mücadelenin ciddiyetini temsil etmesi bakımından kritik” derken, dolar bazında artışın ise yüzde 160 oranında olduğunu hesapladı.

Sanırım bu zamlar yapılırken TÜFE üzerindeki doğrudan etkisine bakılıyor. Ne olacak ki aylık TÜFE’ye etkisi 0,2 puan bile değil deniyor. Oysa bu tür zamların dolaylı etkileri de var; özellikle vatandaşın gözünde enflasyonla mücadelenin ciddiyetini temsil etmesi bakımından kritik. https://t.co/Fv3VyPAtAO — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 12, 2025

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ekonomi Gazetesi yazarı Prof. Dr. Burak Arzova da zam haberine yönelik yorumunda, “Önce kamu inanacak ve inandıracak enflasyonun düşeceğine Her şey bir “illüzyon”” dedi.

Önce kamu inanacak ve inandıracak enflasyonun düşeceğine



Her şey bir “illüzyon” https://t.co/y82sdtrZLi — Prof.Dr.Burak ARZOVA (@arzovaone) January 12, 2025

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, zamlar sonrası “Şimdi bu köprü zamlarını nasıl boykot edelim? Misal, İstanbul’da karşıdan karşıya yüzerek mi geçelim?” diye sordu.

Şimdi bu köprü zamlarını nasıl boykot edelim? Misal, İstanbul’da karşıdan karşıya yüzerek mi geçelim? — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) January 12, 2025

Ekonomist İnan Mutlu, “Köprü ve otoyol zamları tam gaz devam ediyor... Aynı zamanda, KGM tarafından ödenen garanti ücretleri de çığ gibi büyüyor. Cebimizden tek kuruş çıkmayacak denilerek yapılan köprü ve otoyollara yapılan garanti ödemeleri son 8 yılda 65 katına çıktı. 2017'de 1 milyar 127 milyon ödenen garanti ücreti, 2024'te 73 milyar 830 milyon liraya yükseldi” diyerek kendi hazırladığı grafiği de paylaştı.

Köprü ve otoyol zamları tam gaz devam ediyor...



Aynı zamanda, KGM tarafından ödenen garanti ücretleri de çığ gibi büyüyor.



Cebimizden tek kuruş çıkmayacak denilerek yapılan köprü ve otoyollara yapılan garanti ödemeleri son 8 yılda 65 katına çıktı.



2017'de 1 milyar 127 milyon… pic.twitter.com/ISwgXSU0jw — inan (@inanmutlu1) January 13, 2025

Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, “Hayırlı olsun... Köprülere zam resmileşti. Tek yön 47 TL'ye geçilecek! 1973'te açılan 1. Köprü'ye ve 1988'de açılan FSM'ye hangi hizmet karşılığı 94 TL gidiş-geliş parası alacaksınız? Hangi maliyetiniz arttı da bir yılda %450 zam yaptınız?” diye sordu.