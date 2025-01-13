  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Benzin ve motorine rekor zam geliyor!
Takip Et

Benzin ve motorine rekor zam geliyor!

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geliyor. 16 Ocak gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 2,34 TL, benzinin litre fiyatına ise 1,56 TL artış yapılacak. Dağıtım şirketlerinin zamlı fiyatlar için gerekli düzenlemeleri tamamladığı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Benzin ve motorine rekor zam geliyor!
Takip Et

Akaryakıt fiyatlarına ülke genelinde zam geliyor. 16 Ocak gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 2,34 TL, benzinin litre fiyatı ise 1,56 TL artacak. Dağıtım şirketlerinin yeni fiyat düzenlemeleri için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi. Ayrıca LPG (otogaz) fiyatlarına da yakın zamanda zam yapılması bekleniyor.

Motorin ve benzinde rekor artış

Son dönemde otoyol, köprü, hızlı tren, sigara ve alkol fiyatlarına yapılan zamların ardından, akaryakıt zammı vatandaşları bir kez daha sarsacak. Motorin ve benzinde rekor artış için geri sayım başladı.

Motorinin litre fiyatı 50 TL'yi görebilir

Sözcü'de yer alan habere göre, motorinin litre fiyatı 2,34 TL artışla 50 TL sınırına dayanacak. Benzinin litre fiyatında ise 1,56 TL'lik bir artış yaşanacak. Zamlı tarifenin, son dakikada bir değişiklik olmazsa, 16 Ocak Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Petrol ana dağıtım şirketleri, Koç Holding'e bağlı Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR'ın iştiraki STAR Rafineri'nin yeni fiyatlar için hazırlıklara başladığı belirtiliyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarında ani bir düşüş yaşanmadığı ya da hükümet tarafından müdahale edilmediği takdirde, zamların pompaya yansıyacağını ifade ediyor. LPG fiyatlarına da ilerleyen günlerde zam yapılması bekleniyor.

3 büyükşehirde zamlı fiyatlar

Zam sonrası 3 büyükşehirdeki akaryakıt fiyatlarının şöyle olması öngörülüyor:

İstanbul:

Motorin: 48 TL

Benzin: 46,72 TL

Ankara:

Motorin: 48,77 TL

Benzin: 47,34 TL

İzmir:

Motorin: 49,16 TL

Benzin: 47,72 TL

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Mardin, Batman, Ağrı, Hakkari ve Van gibi illerde motorin fiyatlarının 50 TL'ye ulaşması bekleniyor.

 

İngiliz tahvilleri sıkılaşmayı azaltabilirİngiliz tahvilleri sıkılaşmayı azaltabilirKüresel Ekonomi

 

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rosatom uluslararası faaliyetlerini sürdürecekKremlin Sözcüsü Peskov: Rosatom uluslararası faaliyetlerini sürdürecekDünya

 

Ekonomi
Denizli’de ekmek ve simide zam geliyor!
Denizli’de ekmek ve simide zam geliyor!
Köprü ve otoyol zamlarına ekonomistlerden tepki: Karşıya yüzerek mi geçelim!
Köprü ve otoyol zamlarına ekonomistlerden tepki: Karşıya yüzerek mi geçelim!
YHT, THY'ye rakip oldu: Ajet ve Pegasus'u solladı!
YILLIK ZAM YÜZDE 81'İ AŞTI
Kayseri'de çiftçilerin ürünleri devlet desteğiyle ekonomiye kazandırılıyor
Kayseri'de çiftçilerin ürünleri devlet desteğiyle ekonomiye kazandırılıyor
YASED: 2024’ün 11 ayında Türkiye’ye 9,6 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi
2024’ün 11 ayında Türkiye’ye 9,6 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi
Ordu'da fındık fiyatları yükselişe geçti!
Ordu'da fındık fiyatları yükselişe geçti!