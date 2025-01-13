Benzin ve motorine rekor zam geliyor!

Akaryakıt fiyatlarına ülke genelinde zam geliyor. 16 Ocak gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 2,34 TL, benzinin litre fiyatı ise 1,56 TL artacak. Dağıtım şirketlerinin yeni fiyat düzenlemeleri için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi. Ayrıca LPG (otogaz) fiyatlarına da yakın zamanda zam yapılması bekleniyor.

Motorin ve benzinde rekor artış

Son dönemde otoyol, köprü, hızlı tren, sigara ve alkol fiyatlarına yapılan zamların ardından, akaryakıt zammı vatandaşları bir kez daha sarsacak. Motorin ve benzinde rekor artış için geri sayım başladı.

Motorinin litre fiyatı 50 TL'yi görebilir

Sözcü'de yer alan habere göre, motorinin litre fiyatı 2,34 TL artışla 50 TL sınırına dayanacak. Benzinin litre fiyatında ise 1,56 TL'lik bir artış yaşanacak. Zamlı tarifenin, son dakikada bir değişiklik olmazsa, 16 Ocak Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Petrol ana dağıtım şirketleri, Koç Holding'e bağlı Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR'ın iştiraki STAR Rafineri'nin yeni fiyatlar için hazırlıklara başladığı belirtiliyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarında ani bir düşüş yaşanmadığı ya da hükümet tarafından müdahale edilmediği takdirde, zamların pompaya yansıyacağını ifade ediyor. LPG fiyatlarına da ilerleyen günlerde zam yapılması bekleniyor.

3 büyükşehirde zamlı fiyatlar

Zam sonrası 3 büyükşehirdeki akaryakıt fiyatlarının şöyle olması öngörülüyor:

İstanbul:

Motorin: 48 TL

Benzin: 46,72 TL

Ankara:

Motorin: 48,77 TL

Benzin: 47,34 TL

İzmir:

Motorin: 49,16 TL

Benzin: 47,72 TL

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Mardin, Batman, Ağrı, Hakkari ve Van gibi illerde motorin fiyatlarının 50 TL'ye ulaşması bekleniyor.