Otoyol ve köprülere dev zam! İşte yeni tarifeler...
Köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam sızdı. Özel bir banka zamlı ücretleri paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından henüz açıklanmayan köprü ve otoyol tarifesi bir özel bankanın internet sitesinde tablo halinde paylaşıldı. İşte yeni tarifeler...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceğini duyurmuştu. 2025 yılı için köprü ve otoyollarda uygulanacak yeni ücret tarifesi bir özel bankanın internet sitesinde paylaşıldı.
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılacak zam sızdı
Paylaşılan yeni tabloyla birlikte köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 43,93 oranında zam yapılacağı ortaya çıktı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam hazırlığı içerisinde olduklarını belirtmişti. Sözcü'nün haberine göre, Yapı Kredi bankasına ait blog yazısında zamlı ücretler paylaşıldı.
Otoyol ve köprülere zam geliyor
Bankanın internet sitesinde verilen bilgilere göre, Türkiye'deki önemli köprülerin 2025 yılı için belirlenen geçiş ücretleri şu şekilde:
Osmangazi Köprüsü: 798 TL
15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 47,5 TL
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 47,5 TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 100 TL
1915 Çanakkale Köprüsü: 842 TL
2025 Otoyol geçiş ücretleri
Otoyolların da 2025 yılı için geçiş ücretleri açıklandı. İşte 2025 yılı itibarıyla güncel otoyol geçiş ücretleri
Ankara-Niğde otoyolu: 590 TL
Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu: 1971 TL
İzmir-Aydın otoyolu: 57,5 TL
İzmir-Çeşme otoyolu: 41 TL
Anadolu otoyolu: 269 TL
Avrupa otoyolu: 133 TL
Çukurova otoyolları: 80 TL ve 156 TL
Kuzey Çevre otoyolu: 431 TL
Kuzey Marmara Avrupa otoyolu: 172 TL
Kuzey Marmara Anadolu otoyolu: 403 TL
Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu: 230 TL
Malkara-Çanakkale otoyolu: 785 TL