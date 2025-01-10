Otoyol ve köprülere dev zam! İşte yeni tarifeler...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceğini duyurmuştu. 2025 yılı için köprü ve otoyollarda uygulanacak yeni ücret tarifesi bir özel bankanın internet sitesinde paylaşıldı.

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılacak zam sızdı

Paylaşılan yeni tabloyla birlikte köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 43,93 oranında zam yapılacağı ortaya çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam hazırlığı içerisinde olduklarını belirtmişti. Sözcü'nün haberine göre, Yapı Kredi bankasına ait blog yazısında zamlı ücretler paylaşıldı.

Otoyol ve köprülere zam geliyor

Bankanın internet sitesinde verilen bilgilere göre, Türkiye'deki önemli köprülerin 2025 yılı için belirlenen geçiş ücretleri şu şekilde:

Osmangazi Köprüsü: 798 TL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 47,5 TL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 47,5 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 100 TL

1915 Çanakkale Köprüsü: 842 TL

2025 Otoyol geçiş ücretleri

Otoyolların da 2025 yılı için geçiş ücretleri açıklandı. İşte 2025 yılı itibarıyla güncel otoyol geçiş ücretleri

Ankara-Niğde otoyolu: 590 TL

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu: 1971 TL

İzmir-Aydın otoyolu: 57,5 TL

İzmir-Çeşme otoyolu: 41 TL

Anadolu otoyolu: 269 TL

Avrupa otoyolu: 133 TL

Çukurova otoyolları: 80 TL ve 156 TL

Kuzey Çevre otoyolu: 431 TL

Kuzey Marmara Avrupa otoyolu: 172 TL

Kuzey Marmara Anadolu otoyolu: 403 TL

Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu: 230 TL

Malkara-Çanakkale otoyolu: 785 TL