Özel okullarda fahiş artış! Yemek ve genel giderlere rekor zam

Özel okullarda eğitim ücretlerinin yanı sıra yemek ve genel giderlere yapılan yüksek oranlı zamlar, velileri ağır bir mali yükle karşı karşıya bırakıyor. Bazı yabancı liselerde 2025-2026 eğitim yılı için hazırlık sınıfı ücretlerinin 2 milyon TL’ye yaklaşması öngörülürken, ara sınıflardaki sınırlı zamların yerine diğer gider kalemlerinde keskin artışlar yapılıyor. Yemek ve genel giderlerde yüzde 100’ü aşan fiyat artışları, velilerin tepkisini çekiyor.

"Okullar yemek ve genel giderler üzerinden fırsatçılık yapıyor"

Cumhuriyet'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel öğretim yönetmeliği kapsamında öğrenim ücretlerine zam sınırlaması getirilmesine rağmen, okullar bu sınırlamayı aşmak için yemek ve genel giderlere odaklanıyor. Veliler, yemek ücretlerinin mecburi tutulmasından ve yüksek fiyatlara rağmen hizmetin yetersiz kalmasından şikayetçi. Bir veli, “Çocuklar yemekleri yemiyor, biz göndersek kabul etmiyorlar. Yüksek yemek ücretlerini ödemek zorunda bırakılıyoruz,” diyerek durumu özetledi.

"Okullar haksız kazanç sağlıyor"

Yeni eğitim yılı için öğrenim ücretlerine yüzde 55’e varan zamların yanı sıra, yemek ve genel gider maliyetlerindeki artışlar da özel okul tercih eden aileler için ciddi bir ekonomik yük oluşturuyor. Veliler, okulların yemek ve genel giderler üzerinden haksız kazanç sağladığını öne sürerken, birçok öğrenci yemek hizmetinden memnun olmadığını dile getiriyor.

Bir veli, “Çocuklarımız aç bir şekilde eve dönüyor. Okullar, eğitim ücretine yapamadıkları zammı yemek ve genel giderlere yansıtarak bizi mağdur ediyor,” sözleriyle tepkisini gösterdi.