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Erzurum'da doğal gaz patlaması! 2'si çocuk 4 yaralı

Erzurum'da müstakil bir evde mutfaktaki tüpten çıkan gazın sıkışması nedeniyle patlama yaşandı. Olayda 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, evde de hasar oluştu.

Haber Merkezi
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Erzurum'da doğal gaz patlaması! 2'si çocuk 4 yaralı
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Erzurum'un Pasinler ilçesi Cami Kebir Mahallesi'nde 2 katlı müstakil bir evde gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

Mutfaktaki tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi

Yangında hafif yaralanan 2'si çocuk 4 kişi sağlık ekiplerince Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

 

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