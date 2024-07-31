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İran'da Haniye’nin öldürülmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi

İran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Haber Merkezi
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İran'da Haniye’nin öldürülmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi
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İran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Haniye suikastı

Haniye, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğradı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Haniye'nin kaldığı konuta saldırı düzenlendiğini duyurdu. Haniye'nin korumasının da saldırıda öldüğü açıklandı. Saldırının gece saat 02.00'de güdümlü füze ile gerçekleştirildiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine “sert ve acı bir karşılık verileceğini” açıkladı.

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