Son dakika: İran'da hava savunma sistemleri "yüksek alarm" seviyesine geçirildi

İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırıya dönüşen gerilim ikinci seviyeye yükseldi.



İran'ın drone ve füzelerle İsrail hedeflerini vurmasından sonra İsrail Savaş Kabinesi toplandı. Gelen son dakika haberlerine göre İsrail 'orantılı' bir karşılık verme konusunda karar aldı.



İsrail Savaş Kabinesi'nin kararının basına sızmasından sonra İran'da olası bir İsrail saldırısına karşı hava savunma sistemleri yüksek alarm seviyesine geçirildi.