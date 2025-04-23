İran’dan ABD’nin yaptırımlarına kınama: Diyalog süreciyle çelişiyor

ABD ile müzakere süreci devam ederken Washington'un getirdiği yeni yaptırımları kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yazılı açıklamasında, ABD'ye sert çıktı.

"Yaptırım kararı diyalog süreciyle çelişiyor"

Yaptırımların, Washington yönetiminin İran halkına karşı düşmanca tutumunun açık göstergesi olduğunu ifade eden Bekayi, ABD'nin diyalog iddialarıyla da çeliştiğini vurguladı.

"ABD siyasi baskı ile zorbalık yapıyor"

Bekayi, ABD'nin "siyasi baskı amacıyla zorbalık yaptığını" ve yaptırımların "hukuksuz" olduğunu savundu.

ABD, İran enerji sektörüne yaptırım getirmişti

İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken Washinton yönetimi, dün "İran'ın nükleer silah programını finanse ettiği" iddiasıyla İran enerji sektörüyle bağlantılı bazı kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar getirmişti.