  İran'dan UAEA'ya yeniden denetim izni
İran'dan UAEA'ya yeniden denetim izni

İran Meclisi’nde kabul edilen yasaya rağmen, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin Buşehr Nükleer Reaktörü ve Tahran Araştırma Merkezi’nde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerine denetim izni vermesi ülkede tartışmalara neden oldu.

İran’dan UAEA’ya yeniden denetim izni
Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Mecliste yaptığı açıklamada denetimlere onay verildiğini duyurdu.

Açıklamanın ardından bazı milletvekilleri karara tepki göstererek, bunun ülkenin UAEA ile işbirliğini sınırlandıran mevcut yasaları ihlal ettiğini savundu.

Muhafazakar kimliğiyle bilinen Tahran Milletvekili Kamran Gazenferi, Konseyin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başkanlığında aldığı kararın "yasaya aykırı" olduğunu ve konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Bir diğer muhafazakar Milletvekili Emir Hüseyin Sabiti de Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye, UAEA ile varılan anlaşmanın ayrıntılarını açıklaması çağrısında bulundu.

Sabiti, UAEA denetçilerini casus olarak suçladı.

Ne olmuştu?

İran'da Meclis, İsrail ve ABD'nin saldırılarına yol açmakla ve casusluk faaliyetleriyle suçlanan UAEA ile işbirliğinin durdurulmasını öngören bir yasa hazırlamıştı. UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıları kınamaması da İran'ın büyük tepkisini çekmişti.

Hükümeti, UAEA denetçilerinin ülkeye girişini yasaklamaya ve tüm denetim faaliyetlerini durdurmaya zorlayan yasa, 26 Haziran'da Mecliste çıkarılan yasalar için nihai karar merci Anayasayı Koruyucular Konseyinde de onaylanmıştı.

Hükümetin, özellikle İranlı üst düzey yetkililer tarafından "casus" olarak nitelendirilen UAEA Başkanı Rafael Grossi ile herhangi bir işbirliği yapması da yasayla engellenmişti.

Yasa, İran'ın nükleer haklarının tanınması ve güvenlik garantilerinin sağlanması koşuluyla İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin onayıyla yürürlükten kalkacaktı.

