  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran'dan uluslararası topluma çağrı: İsrail'i durdurun
Takip Et

İran'dan uluslararası topluma çağrı: İsrail'i durdurun

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sivil yerleşim noktalarına düzenlediği saldırıyı kınayan İran, uluslararası topluma İsrail'in durdurulması için "kararlı önlemler" alma çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran'dan uluslararası topluma çağrı: İsrail'i durdurun
Takip Et

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bir binaya düzenlediği ve 14 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.

Lübnan'a yönelik saldırıların uluslararası hukukun ve ülkenin egemenliğinin ihlali olduğunu belirten Kenani, "Hiç şüphe yok ki siyonist rejim (İsrail), ateşkesin sağlanmasının gerekliliği konusunda dünya hükümetlerinin ve uluslarının ezici çoğunluğunun aksine, bölgede gerilimi artırma ve savaş ve çatışma coğrafyasını geliştirme çabasındadır. Böylesine kötü niyetli bir politika, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik açık ve son derece büyük bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Kenani, "kitlesel katliam makinesi" olarak nitelediği İsrail'in Filistin, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarının durdurulması için uluslararası toplum tarafından "kararlı" önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin, başkent Beyrut'un güneyinde bir konuta düzenlediği hava saldırısında çoğu çocuk ve kadın 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

 

İsrail ordusu Beyrut'taki saldırıda Hizbullah komutanı Akil'i hedef aldığını açıkladıİsrail ordusu Beyrut'taki saldırıda Hizbullah komutanı Akil'i hedef aldığını açıkladıDünya
İsrail, Lübnan'ın başkentini vurdu: 5 ölüİsrail, Lübnan'ın başkentini vurdu: 5 ölüDünya

 

 

Dünya
BM Güvenlik Konseyi, Lübnan'a saldırıların ardından acil oturumla toplandı
BM Güvenlik Konseyi, Lübnan'a saldırıların ardından acil oturumla toplandı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 44 kişi yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 44 kişi yaşamını yitirdi
ABD’de başkanlık seçimleri: 3 eyalette oy verme işlemi başladı
ABD’de başkanlık seçimleri: 3 eyalette oy verme işlemi başladı
Hizbullah'ın üst düzey komutanı İbrahim Akil öldü
Hizbullah'ın üst düzey komutanı İbrahim Akil öldü
BM: Siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet eylemleri savaş suçudur
BM: Siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet eylemleri savaş suçudur
İsrail ordusu Beyrut'taki saldırıda Hizbullah komutanı Akil'i hedef aldığını açıkladı
İsrail ordusu Beyrut'taki saldırıda Hizbullah komutanı Akil'i hedef aldığını açıkladı