İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı

Parnell Meydanı'ndaki olayda 3’ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtilerek yaralana çocuklardan birinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.



İrlanda basınında yer alan haberlerde, saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı ifade edilerek, saldırganın kendi kendini yaraladığı aktarıldı.



Haberlerde, saldırının bir okula yakın bir bölgede düzenlediği ifade edilerek, saldırının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.