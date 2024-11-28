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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine buldozerlerle baskın düzenledi

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki Kubatiye beldesine buldozerlerle baskın düzenledi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine buldozerlerle baskın düzenledi
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Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, beldeye baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında çatışma çıktı.

Beldede patlama sesleri duyulurken, İsrail ordusuna ait buldozerlerin de baskına katıldığı belirtildi.

Direnişçilerinin bölgeye baskın düzenleyen İsrail askerleriyle silahlı çatışmaya girdi

Kudüs Seriyyeleri'ne bağlı Kabatiye Tugayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, direnişçilerinin bölgeye baskın düzenleyen İsrail askerleriyle silahlı çatışmaya girdiği aktarıldı.

İsrail ordusu, daha erken saatlerde, işgal altındaki Batı Şeria'daki kent ve kasabalara baskınlar düzenlemişti.

İsrail ordusu, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve baskının ardından İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında çatışma çıkmıştı.

İsrail askerleri baskın sırasında El-Faria Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi gözaltına alırken, askeri buldozerler de mülteci kampının altyapısına ve Filistinlilerin mülklerine zarar vermişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 800'ü geçerken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 167’si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.

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