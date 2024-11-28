  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında 6 Filistinli hayatını kaybetti
Takip Et

İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında 6 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında 6 Filistinli hayatını kaybetti
Takip Et

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun saldırısında, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde evleri bombalanan bir çocuk yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nı hedef alan aralıksız saldırılarında da bir kişi öldü.

İsrail savaş uçaklarının kuzeydeki Beyt Lahiya beldesinde "Zakkut" ve "Sahvil" ailelerine ait iki evi bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı
Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bölge halkını göçe zorlayan İsrail ordusu, düzenlediği saldırılarla binaları ve yerleşim yerlerini yok ediyor, hastaneleri hedef alıp sağlık personelini alıkoyuyor ve bölgeye tıbbi ve insani yardım girişini engelliyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

Piyasada sahte dolar krizi! Sahte dolar nasıl anlaşılır?Piyasada sahte dolar krizi! Sahte dolar nasıl anlaşılır?Ekonomi
Tarihte bugün: 28 KasımTarihte bugün: 28 KasımYaşam

 

Dünya
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump ile telefonda görüştü
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump ile telefonda görüştü
Trump'ın yeni yönetimde aday gösterdiği isimler bomba tehditleriyle hedef alındı
Trump'ın yeni yönetimde aday gösterdiği isimler bomba tehditleriyle hedef alındı
ABD, İsrail'e 680 milyon dolarlık yeni silah satışına hazırlanıyor
ABD, İsrail'e 680 milyon dolarlık yeni silah satışına hazırlanıyor
Almanya'dan İsrail'e 131 milyon Euro'luk silah satışı
Almanya'dan İsrail'e 131 milyon Euro'luk silah satışı
Beyaz Saray duyurdu: Çin'de hapiste bulunan 3 Amerikalı serbest bırakıldı
Beyaz Saray duyurdu: Çin'de hapiste bulunan 3 Amerikalı serbest bırakıldı
İran Meclis Başkanı Kalibaf: Netanyahu'nun tehditleri boş laftan ibaret
İran Meclis Başkanı Kalibaf: Netanyahu'nun tehditleri boş laftan ibaret