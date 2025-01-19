İsrail basını duyurdu: Kızılhaç, 3 rehineyi teslim aldı

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından rehinelerin serbest bırakılması süreci başlıyor. Hamas, Gazze sınırında 3 rehineyi Kızılhaç yetkililerine teslim etti. İsrail basını, Kızılhaç'ın rehineleri teslim aldığını bildirirken, İsrail 3 rehineye karşılık olarak 90 Filistinliyi serbest bırakma kararı aldı.

Rehineler Netzarim Koridoruna götürülüyor

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 24 yaşındaki İsrailli Romi Gonen, 28 yaşındaki Emily Damari ve 31 yaşındaki Doron Steinbrecher adlı kadın esirlerin serbest bırakılacağını açıklamıştı. Rehineler, Netzarim Koridoru'na götürülüyor.

Hamas 7 gün içinde 4 rehineyi daha serbest bırakacak. Anlaşma kapsamında İsrail de 90 rehineyi serbest bırakacak.

İsrail basınında, teslim alınan 3 rehineye karşılık birkaç saat içinde 77 Filistinlinin serbest bırakılacağını kaydedildi.

Rehinelerin isimleri Romi Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Steinbrecher (31)

Bugün İsrail 24 Filistinliyi öldürdü

Gazze'de ateşkes bugün yaklaşık 3 saat gecikmeyle, TSİ 12.15'te başladı. Hamas'ın teslim edilecek rehinelerin ismini açıklamamasını gerekçe gösteren İsrail, belirlenen ateşkes saati TSİ 9.30'dan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 24 Filistinliyi öldürdü.

Ne olmuştu?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas’ın serbest bırakılacak rehinelerin listesini iletmemesi durumunda ateşkesin ilerlemeyeceğini söyledi. Ayrıca, anlaşmanın ikinci aşamasının başarısız olması halinde Gazze’deki operasyonlara devam edileceğini vurgulamıştı.