İsrail, Gazze'de 5 katlı binayı vurdu: Onlarca kişi yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da 5 katlı binaya düzenlediği saldırıda en az 50 kişi yaşamını yitirdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bütün şiddetiyle devam ediyor. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Meşru Beyt Lahiya bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 5 katlı bir binayı vurdu.
50 Filistinli yaşamını yitirdi
Yaklaşık 70 kişinin barındığı belirtilen bina yerle bir oldu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 50 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Dünya