  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail, Gazze'de 5 katlı binayı vurdu: Onlarca kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

İsrail, Gazze'de 5 katlı binayı vurdu: Onlarca kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da 5 katlı binaya düzenlediği saldırıda en az 50 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, Gazze'de 5 katlı binayı vurdu: Onlarca kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bütün şiddetiyle devam ediyor. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Meşru Beyt Lahiya bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 5 katlı bir binayı vurdu.

50 Filistinli yaşamını yitirdi

Yaklaşık 70 kişinin barındığı belirtilen bina yerle bir oldu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 50 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 483 bin 947 araca ve sürücüye işlem yapıldıBakan Yerlikaya duyurdu! 483 bin 947 araca ve sürücüye işlem yapıldıEkonomi

 

Teksas'ta kalkışa hazırlanan uçak silahlı saldırıya uğradı, pist kapatıldıTeksas'ta kalkışa hazırlanan uçak silahlı saldırıya uğradı, pist kapatıldıDünya

 

Dünya
Trump, Enerji Bakanlığı'na Chris Wright'ı aday gösterdi
Trump, Enerji Bakanlığı'na Chris Wright'ı aday gösterdi
Teksas'ta kalkışa hazırlanan uçak silahlı saldırıya uğradı, pist kapatıldı
Teksas'ta kalkışa hazırlanan uçak silahlı saldırıya uğradı, pist kapatıldı
Netanyahu'nun özel konutuna işaret fişeği atıldı
Netanyahu'nun özel konutuna işaret fişeği atıldı
Eski Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, partisinden ihraç edildi
Eski Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, partisinden ihraç edildi
Trump, Beyaz Saray Sözcüsü'nü açıkladı: "Son derece etkili bir iletişimci"
Trump, Beyaz Saray Sözcüsü'nü açıkladı: "Son derece etkili bir iletişimci"
Roma'nın simgesi Kolezyum'da gerçek gladyatör dövüşü! Başvurular başlıyor
Roma'nın simgesi Kolezyum'da gerçek gladyatör dövüşü! Başvurular başlıyor