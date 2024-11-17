İsrail, Gazze'de 5 katlı binayı vurdu: Onlarca kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bütün şiddetiyle devam ediyor. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Meşru Beyt Lahiya bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 5 katlı bir binayı vurdu.

50 Filistinli yaşamını yitirdi

Yaklaşık 70 kişinin barındığı belirtilen bina yerle bir oldu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 50 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.