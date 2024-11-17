Teksas'ta kalkışa hazırlanan uçak silahlı saldırıya uğradı, pist kapatıldı
Yetkililer, yolcuları taşıyan Southwest Airlines uçağının Teksas'taki Dallas Love Field Havaalanı'ndan kalkışa hazırlanırken silahlı saldırıya uğradığını bildirdi.
Southwest'in bir sözcüsü CBS News'e yaptığı açıklamada, 2494 sefer sayılı uçağın Indianapolis'e doğru kalkışa hazırlanırken "uçağın uçuş güvertesinin altında, sağ tarafına bir kurşun isabet ettiğini" ifade etti.
Sözcü, herhangi bir yaralanma olmadığını ancak uçak kapısına geri dönerek yolcuların uçaktan indirildiğini belirtti.
İç hatlar havalimanının pisti geçici olarak kapatılırken, Dallas polisinin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü ifade edildi.
Federal Havacılık İdaresi, yaptığı açıklamada, merminin Boeing 737-800 Max tipi uçağın kokpitinin yakınına isabet ettiğini açıkladı. Olayın rastgele açılan ateş sonucu gerçekleştiğine inanıldığı belirtilirken, uçakta 99 kişinin bulunduğu bildirildi.