İsrail güçleri, Gazze'deki parlamento binasını patlatarak yıktı
Saldırılarda 40. güne girilirken İsrail ordusunun Gazze'deki parlamento binasını patlatarak yıktığı bildirildi.
7 Ekim'den bu yana saldırılar devam ederken İsrail ordusu bu defa Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan parlamento binasını patlatarak yıktı.
İsrail medyası, parlamento binasının patlatılarak yıkıldığı anlara dair görüntüleri paylaştı.
Videoda, parlamento binasının büyük bir patlamayla yıkıldığı, havaya yoğun toz bulutlarının yükseldiği görülüyor.
İsrail ordusundan parlamento binasının patlatılmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail güçlerinin bölgedeki parlamento binasını işgal ettiği bildirilmişti.