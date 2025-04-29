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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 1 evi "ruhsatsız inşa edildiği" bahanesiyle yıktı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın batısındaki Kıbya beldesinde baskın düzenledi.

Beldede Racih et-Tahir'e ait evi boşaltan askerler, daha sonra evi buldozerlerle yıktı.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

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