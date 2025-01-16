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İsrail kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını yarın oylayacak

İsrailli yetkili, Gazze’de ateşkes anlaşmasını oylamak üzere İsrail kabinesinin yarın toplanacağını açıkladı.

İHA
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İsrail kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını yarın oylayacak
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İsrail, Gazze Şeridi’nde ateşkese günler kala henüz anlaşmayı onaylamadı. Adı açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkili, İsrail kabinesinin ateşkes anlaşmasını oylamak üzere yarın sabah toplanacağını açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas’ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiğini iddia ederek, anlaşmayı onaylamak için bugün yapılması beklenen kabine toplantısının ertelendiğini duyurmuş, Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamıştı.

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