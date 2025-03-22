İsrail, Lübnan'ın sınıra yakın beldelerini topçu atışlarıyla hedef aldı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Keferkila beldesini hedef alan İsrail saldırılarında 2 vatandaşın yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde de İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki beldelere yönelik topçu ve hava saldırılarını sürdürdüğüne işaret edildi.

İsrail'in sınıra yakın Hıyam beldesini topçu atışlarıyla hedef aldığı aktarılan haberde, Nebatiye vilayetine bağlı bölgelere yönelik geniş çaplı bir dizi hava saldırısının düzenlendiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordu radyosu, ordunun Lübnan'a yönelik saldırıların ilk aşamasında güneydeki Nebatiye bölgesini hedef almakla yetindiğini aktardı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "güneyde ülkeyi tehdit edebilecek ihlallerin önlenmesi" talimatı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ı yeniden şiddet sarmalına çekme girişimlerini kınadı.

İsrail'in ülkesine yönelik devam eden ihlallerine de dikkati çeken Avn, güneyde bugün yaşananların, Lübnan halkının üzerinde mutabık kaldığı kurtarma projesine bir darbe anlamına geldiğini belirtti.

Ateşkesi Denetleme Komitesi başta olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki ordu ve tüm güvenlik birimlerinden bu hassas dönemde ülkeyi tehdit edebilecek her türlü ihlal ve ihmali önlemelerini isteyen Avn, Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel'e de bugün yaşananlarla ilgili soruşturma başlatma talimatı verdi.