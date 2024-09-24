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İsrail ordusu Beyrut'un güneyini vurdu

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine bir hava saldırısı düzenledi.

Haber Merkezi
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İsrail ordusu Beyrut'un güneyini vurdu
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Güvenlik kaynakları, Beyrut'un güneyinin hedef alındığını aktardı.

Saldırılarda ölenlerin sayısı 558'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana ülkenin güneyi ile doğusundaki kasaba ve köylere "benzeri görülmemiş şekilde" düzenlediği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgi verdi.

Ebyad, İsrail'in Lübnan'ın kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısının 558'e, yaralananların sayısının ise 1835'e yükseldiğini aktardı.

Ebyad, dün sabahtan bu yana düzenlenen İsrail saldırılarının kurbanlarının büyük çoğunluğunun evlerindeki savunmasız siviller olduğuna dikkati çekerek, bu durumun da İsrail'in silahlı kişileri hedef aldığı iddiasıyla çeliştiğini ifade etti.

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