  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. İTB Başkanı Kestelli: Tarım sektörü çalışanlarını teknolojik dönüşüme hazırladık
Takip Et

İTB Başkanı Kestelli: Tarım sektörü çalışanlarını teknolojik dönüşüme hazırladık

İzmir Ticaret Borsası’nın (İTB) 12 aydır yürüttüğü Köklerimize Teknoloji ile Tutunuyoruz projesinin kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İTB Başkanı Kestelli: Tarım sektörü çalışanlarını teknolojik dönüşüme hazırladık
Takip Et

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, gençlerin, tarım sektöründeki teknolojik yetkinliklerini geliştirerek iş gücü piyasasındaki istihdam edilebilirliklerinin artırılması için faaliyetler yürüttüklerini belirtti.

Özellikle kadın ve mülteci tarım işçileri için, teknolojik yeniliklere uyumlarını sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Kestelli, “Eşit fırsatlar yaratılması ve iş gücünün teknoloji ile yenilenmesi temelli eğitim müfredatı oluşturulması amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. Tarımda çalışanların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Özellikle aile çiftliklerinde, tarlalarında çalışan kadınlarımızın büyük çoğunluğu kayıtsız ve ücretsiz çalışıyor. Ücretli çalışan kadın işçilerimizin ise zaman zaman erkek işçilerden daha düşük ücrete çalıştıklarını duyuyoruz. Bu eşitsizliği ortadan kaldırmak, kadınlarımızın tarım alanında da erkeklerle eşit şartlarda çalışabilirliğini artırmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Köklerimize Teknoloji ile Tutunuyoruz projemizde hem genç ziraat mühendislerimizi ve çiftçilerimiz ile tarım işçilerimizi tarımda teknolojik dönüşüme hazırlarken hem de kayıtlı istihdamlarını artırmak adına İŞKUR’a kayıt olmaya yönlendirdik” diye konuştu.          

12 aylık uygulama sürecinde, genç çiftçilerin, tarım ve gıda alanında öğrenim gören öğrencilerin ve mezunlarının bilgi teknolojileri yetkinliklerinin 400 kişinin katılımı ile ölçülerek ve raporlandığını dile getiren Kestelli, verilen eğitimlerden 60 üniversite öğrencisi, 126’sı kadın, 40’ı mülteci olmak üzere 210 genç çiftçi ve tarım işçisinin faydalandığını sözlerine ekledi.

THY, yeni bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar...THY, yeni bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar...Ekonomi
Hepsiburada İş Ortağım’ın hedefi Ege Bölgesi’ne 10 bin yeni satıcıHepsiburada İş Ortağım’ın hedefi Ege Bölgesi’ne 10 bin yeni satıcıŞehirler
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 24 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 24 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
ORKİMDER 3. yıl konvansiyonunu gerçekleştirdiORKİMDER 3. yıl konvansiyonunu gerçekleştirdiŞehirler

 

Şehirler
Food Point, gıda üreticilerini dünya ile buluşturuyor
Food Point, gıda üreticilerini dünya ile buluşturuyor
Hepsiburada İş Ortağım’ın hedefi Ege Bölgesi’ne 10 bin yeni satıcı
Hepsiburada İş Ortağım’ın hedefi Ege Bölgesi’ne 10 bin yeni satıcı
ORKİMDER 3. yıl konvansiyonunu gerçekleştirdi
ORKİMDER 3. yıl konvansiyonunu gerçekleştirdi
TEKNOFEST şampiyonları ödüllerini Adana’da alacak
TEKNOFEST şampiyonları ödüllerini Adana’da alacak
AHBİB Başkanı Memiş: Türk ihracatçılar maça 1-0 geride başlıyor
AHBİB Başkanı Memiş: Türk ihracatçılar maça 1-0 geride başlıyor
Retro İlaç, Türkiye'nin sağlıkta güçlü yüzü olmayı hedefliyor
Retro İlaç, Türkiye'nin sağlıkta güçlü yüzü olmayı hedefliyor