İTB Başkanı Kestelli: Tarım sektörü çalışanlarını teknolojik dönüşüme hazırladık

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, gençlerin, tarım sektöründeki teknolojik yetkinliklerini geliştirerek iş gücü piyasasındaki istihdam edilebilirliklerinin artırılması için faaliyetler yürüttüklerini belirtti.

Özellikle kadın ve mülteci tarım işçileri için, teknolojik yeniliklere uyumlarını sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Kestelli, “Eşit fırsatlar yaratılması ve iş gücünün teknoloji ile yenilenmesi temelli eğitim müfredatı oluşturulması amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. Tarımda çalışanların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Özellikle aile çiftliklerinde, tarlalarında çalışan kadınlarımızın büyük çoğunluğu kayıtsız ve ücretsiz çalışıyor. Ücretli çalışan kadın işçilerimizin ise zaman zaman erkek işçilerden daha düşük ücrete çalıştıklarını duyuyoruz. Bu eşitsizliği ortadan kaldırmak, kadınlarımızın tarım alanında da erkeklerle eşit şartlarda çalışabilirliğini artırmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Köklerimize Teknoloji ile Tutunuyoruz projemizde hem genç ziraat mühendislerimizi ve çiftçilerimiz ile tarım işçilerimizi tarımda teknolojik dönüşüme hazırlarken hem de kayıtlı istihdamlarını artırmak adına İŞKUR’a kayıt olmaya yönlendirdik” diye konuştu.

12 aylık uygulama sürecinde, genç çiftçilerin, tarım ve gıda alanında öğrenim gören öğrencilerin ve mezunlarının bilgi teknolojileri yetkinliklerinin 400 kişinin katılımı ile ölçülerek ve raporlandığını dile getiren Kestelli, verilen eğitimlerden 60 üniversite öğrencisi, 126’sı kadın, 40’ı mülteci olmak üzere 210 genç çiftçi ve tarım işçisinin faydalandığını sözlerine ekledi.