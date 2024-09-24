ORKİMDER 3. yıl konvansiyonunu gerçekleştirdi

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BANDIRMA

Gerçekleştirilen toplantıya; Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Gönen Emniyet Müdürü Aydın Zeybek ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz da katılım sağladı.

Başarının süreklilik istediğine ve başarı için kararlılıktan beslenecek unsurlar gerektiğine dikkat çeken MKS Devo Kimya’nın ve ORKİMDER’nin Yönetim Kurulu Başkanı Korgün Şengün, kimya sanayinin ölçekleri olan bir sanayi olduğunun altını çizdi.

Mali sürdürülebilirliği bulunmayan hiçbir şeyin ekonomik döngüsünün de sürdürülemez olduğunun belirten Şengün; “MKS Devo Kimya olarak ana sponsoru olduğumuz ORKİMDER’in ana hedefleri arasında derneğimiz üyesi olan öğrencilerimizi kuruluşumuzda en az 15 gün çalıştırmayı sağlamak ve sigortalarını yapmak ilk hedefimizdir. Yetişmiş teknik eleman yok diye şikayetlenmek çözüme fayda getirmeyecektir. ORKİMDER olarak kimya sanayisine okuldan mezun olurken 4 sene tecrübeli kimyagerler, mühendisler hazırlamayı hedef edindik. Emek vermeden hazır bir kaynak hiç bir yerde yoktur olamaz hele ki bahsettiğimiz insan kaynağı ise bu çocuklarımıza gözümüz gibi bakmalıyız. ORKİMDER olarak geleceğin sanayici kimyacılarını fakültelerinin birinci sınıfından itibaren desteklemeye devam edeceğiz. Fakültelerimizdeki kimya bölümünde okuyup bizim bünyemizde çalışacak öğrencilerimiz daha ilk sınıflardan başlamak üzere sigortalı olacaktır. Bizim ORKİMDER’in üyesi olan öğrencilere desteğimiz sadece burs olarak düşünülmemelidir. ORKİMDER’i geleceği yaratacak bir aile ve kültür kurumu olarak düşünüyoruz. Öğrencilerimizle aramızdaki ilişki basit bir burs işbirliği değil bir çeşit ORKİMDER akrabalığıdır. Gelecekte kimya sanayimizdeki dönüşümü sizler gerçekleştireceksiniz” dedi.

Kimya sektöründe fark yaratmanın önemine değinen MKS devo kimyanın ortağı Devrim Özcan, Türk ekonomisini zor bir dönemden geçtiğini belirterek; “ Bu zorlu sürecin içerisinde yeni fırsatlar da var. Unutmayalım ki keşifler zorluklar döneminde ortaya çıkmıştır. Kimya sektörü de yeni fırsatlar yaratılması için bakir ve elverişli bir alandır. Kimya alanında yetişen öğrencilerimizin gelecekte bu şansı çok iyi kullanması gerektiğine inanıyorum. Tabii ki kimya sektöründe de farklı yaratmak çok önemlidir” dedi.

Öğrencileri A sınıfı iş güvenliği uzmanı ve MKS Devo Kimya Operasyon Müdürü Tolga Çetinkaya ‘iş güvenliği’, kuruluşun iş yeri doktoru Zafer Yılmaz ‘ilk yardım eğitimi ve hijyen’ konularında bilgiler verdi. Bursiyerlerin sunumu ile tamamlanan toplantıda, ORKİMDER’den burs alan öğrencilere seminer katılım sertifikaları verildi.