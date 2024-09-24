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TEKNOFEST şampiyonları ödüllerini Adana’da alacak

Adana’da 2-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, teknoloji   şampiyonlarının ödül törenine ev sahipliği yapacak.

Haber Merkezi
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TEKNOFEST şampiyonları ödüllerini Adana’da alacak
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Eray ŞEN / ADANA

Geçtiğimiz yıl İstanbul, Ankara ve İzmir’de milyonlarca ziyaretçiyi bir araya getiren TEKNOFEST için, bir süre önce yolcu trafiğine kapatılan Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda etkinlik alanları oluşturuldu. Gökyüzünde sergilenecek hava gösterileri, simülasyon deneyimleri, sergiler, etkinlik stantları, bilim atölyeleri ve sahne performansları için özel mekanlar kuruldu.

Festival hazırlıklarını inceleyen TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, Şakirpaşa Havalimanı’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. TEKNOFEST’in, yalnızca bir festivalden ibaret değil, aynı zamanda bir ideal olduğunu söyleyen Saymaz, “Her yıl bu festivalde bir araya gelen gençlerimiz, teknolojiye olan inançları ve Türkiye’ye olan bağlılıkları ile sadece kendi geleceklerini değil, ülkemizin yarınlarını da şekillendiriyorlar. Adana’da gerçekleştireceğimiz TEKNOFEST bu anlamda çok özel” dedi.

TEKNOFEST Akdeniz kapsamındaki teknoloji yarışmaları final değerlendirmesinin  Antalya’da yapıldığını hatırlatan Saymaz, “100 farklı ülkeden başvuru alınan ve Türkiye’nin dört bir yanından katılımın sağlandığı TEKNOFEST 2024 kapsamında 50 ana kategoride düzenlenen yarışmalarda gençler, yapay zekâdan biyoteknolojiye, tarım teknolojilerinden haberleşmeye kadar birçok alanda projeleriyle kıyasıya mücadele etti. Genç beyinlerin, ülkemizin aydınlık geleceğini inşa etmek için verdiği emekler, birer umut ışığı olarak Adana'da sahneye çıkacak. Şampiyonlar, ödüllerini almak üzere TEKNOFEST’in coşkusunu yaşayan yüzbinlerin alkışları eşliğinde taçlandırılacak” dedi.

790 bin takım ve 1 milyon 650 binin üzerinde başvuru

Bu yıl 50 ana kategori ve 128 alt kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 790 bin takım ve 1 milyon 650 binin üzerinde yarışmacının başvurduğunu açıklayan Saymaz, “Gençler, toplamda 31 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği ile Türkiye’nin geleceğine katkı sunmak için yarıştı. Adana'da yeni bir rekora imza atılması beklenen TEKNOFEST’te geçmiş yılların şampiyonları bu yıl TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi’nde bir araya gelecek” bilgisini verdi. Adanalıları etkinliklere davet eden Saymaz, katılmak isteyenlerin www.teknofest.org üzerinden ücretsiz olarak online ziyaretçi kaydını oluşturabileceğini, ziyaretçilerin festival alanına toplu taşıma araçlarıyla ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

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