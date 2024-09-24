Retro İlaç, Türkiye'nin sağlıkta güçlü yüzü olmayı hedefliyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Retro İlaç’ın kurucusu ve CEO’su Sadık Uysal, sağlık sektöründeki 20 yıllık tecrübesi ve pandemi sonrası girişimleri hakkında EKONOMİ Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Uysal, sağlık alanında katma değer yaratma misyonuyla hareket ettiğini ve bu doğrultuda Retro İlaç'ı kurduğunu belirtti.

"2020 yılında yaşanan pandemi sonrasında özellikle çocuk bağışıklığı konusunda ne yapabiliriz diye düşündük. Kendi ürünümüz olsun, ülke ekonomisine katkımız olsun diyerek Retro İlaç’ın temellerini attık" diyen Uysal, bu süreçte geliştirdikleri ilk ürün olan Atlantic’in isimlendirilmesinde, eski dünya ile yeni dünyayı ayıran Atlantik Okyanusu'ndan esinlendiklerini ifade etti. Retro İlaç’ın başarılarının hem Türkiye hem de Konya için bir gurur kaynağı olacağını belirten Sadık Uysal, global pazarda elde edecekleri başarılarla Türkiye'yi temsil etme hedefinde olduklarını vurguladı.

“Ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz”

Retro İlaç’ın global anlamda güçlü bir marka olma hedefi doğrultusunda çalıştıklarının altını çizen Uysal, "Konya’da tamamen yerli üretimle faaliyet gösteren ve bölgesel pazarda yüzde 50'lik hakimiyeti olan bir firmayız. Ürünlerimizin formüllerini oluştururken alanında uzman profesörler ve doktorlarla beraber çalıştık. Ürettiğimiz şuruplarımız benzersiz formülasyonlarımızla hem doktorlarımızın teveccühünü kazandı hem de etki olarak istenen sonuçlar alındığı için aileler tarafından kısa sürede benimsendi. Hocalarımızın tecrübesi ve kullanıcılarımızın geri dönüşleriyle ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz." dedi.

Şirketin piyasadaki önemli ürünlerinden olan Atlantic Omega-3 ve Appetizer hakkında da bilgi veren Uysal, “Atlantic Omega-3 şurubumuz kullanıcılarından çok güzel geri dönüşler aldı. Yetişkinler için ürettiğimiz Atlantic Omega-3 Softjel kapsülümüzü de kullanıcılarımızın beğenisine sunduk. “Yemeyen çocuk kalmasın” mottosuyla ürettiğimiz Appetizer ise iştah açıcı ve kemik gelişimini destekleyici formülüyle doktorlardan ve ebeveynler büyük ilgi gördü. Bağışıklık güçlendirici Immunizer ve özellikle beden işlerinde çalışan bireyler için geliştirdiğimiz Energizer ürünleriyle de geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyoruz. Bu ürünlerin de kapsülleriyle birlikte toplam yedi ürünümüz şu an piyasada” dedi.

“İhracat odaklı yatırımlarımız sürüyor”

Geleceğe yönelik planlarını da paylaşan Uysal, ihracatın sektör için kritik bir rol oynadığını söyleyerek, “Şu anda formülasyon ve marka bilinirliği konularında yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İç Anadolu interlandında büyüyerek globale açılma hedefimiz var. Ürünlerimizin marka patent hakları ve MSDS Belgelerini aldık. Mersin Limanı'nda ihracat hazırlıklarımızı tamamladık. İhracat konusunda özellikle Ortadoğu ve Körfez ülkelerine odaklanmış durumdayız. Çeşitli ülkelerde sektör temsilcileri ile görüşmelerimiz sürüyor. Hem ülkemizin yurtdışında tanıtılması hem de ülkemize döviz girdisi ve katma değer kazandırmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Üretim anlamında ise gelecekte kendi tesisimizi kurma planlarımız var" diye konuştu.

Sadık Uysal sektörde yaşanan sorunlara da değinerek, "Firmaların kaliteli ürün üretmede yeterince dikkatli davranmaması ve afaki fiyatlandırma politikası, sektörde markalaşmanın önündeki en büyük engellerden. Bunun yanında personel konusunda da tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de ciddi problemler var. Doğru ürünü doğru kişiye doğru şekilde vermek için sektördeki herkesin işini layıkıyla yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.