AHBİB Başkanı Memiş: Türk ihracatçılar maça 1-0 geride başlıyor

MERSİN / EKONOMİ

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, 3-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliği değerlendirdi.

WorldFood İstanbul’un sektördeki son yenilikleri ve gıda trendlerini sergileme ve keşfetme imkânı sunduğunu vurgulayan Veysel Memiş, “Fuar 161 ülkeden bin 117 katılımcıyı bir araya getirdi. AHBİB üyesi 114 firmamız, yenilikçi ürünlerini tanıtma ve yeni ticaret bağlantıları kurma fırsatları yakaladı. Fuarda katıldığım ‘Başkanlık Oturumu: İhracatın Kalbindeki Gıda Sektörü ve 2025 Yol Haritası’ başlıklı panelde uluslararası arenada rekabette eşit yarışma konusunu değerlendirdim. Çünkü ihracat yaptığımız ülkelerin bize uyguladığı vergiler nedeniyle maça 1-0 geride başlıyoruz. Birçok ülke kendi arasında serbest ticaret anlaşması ya da gümrük birliği anlaşmaları çerçevesinde çalıştığı için bu sorunu yaşıyoruz. Rekabete eşit seviyede başlamak için taleplerimizi gerekli mercilere iletiyoruz ve bu konuda önümüzdeki süreçte olumlu gelişme olmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Ağustos ayında 156,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayan Memiş, bölge ihracatında en yüksek değerlere Irak, Mısır ve Sudan pazarlarında ulaştıklarını bildirdi. Memiş, Filistin, Kamerun, Endonezya, Güney Kore, Cibuti, Togo, İrlanda, Dominik Cumhuriyeti ve Nepal pazarlarında anlamlı ihracat artışları sağladıklarını dile getirdi.