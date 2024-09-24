Hepsiburada İş Ortağım’ın hedefi Ege Bölgesi’ne 10 bin yeni satıcı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

E-ticaret sektöründe sunduğu avantajlar ve fırsatlarla öne çıkan Hepsiburada, KOBİ’ler başta olmak üzere işlerini e-ticaretle büyütmek isteyenlere sunduğu anahtar teslim çözümlerini İzmir’de tanıttı.

Etkinlikte, Hepsiburada’nın satıcılarına sunduğu operasyonel, dijital, finansal, sosyal ve ticari ihtiyaçlara yönelik tüm ürün ve hizmetler detaylarıyla paylaşıldı ve katılımcılar Hepsiburada İş Ortağım dünyasının ayrıcalıkları hakkında bilgilendirildi. Hepsiburada Grup Başkanı Ender Özgün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, KOBİ ve girişimcilere e-ticarette satışların en yoğun olduğu dönemlerin hemen öncesinde cirolarını artırmak için yapılabilecek stratejiler de aktarıldı.

Hepsiburada İş Ortağım dünyasıyla anahtar teslim e-ticaret çözümlerine değinen Özgün, “Yeni iş ortaklarımıza yönelik özel fırsatlarla işlerini büyütmek adına ilk 3 ay boyunca komisyonlarda yüzde 50 indirim fırsatı ile daha avantajlı bir başlangıç yapmalarına imkan tanıyoruz. Ayrıca, iş ortaklarımız ürünlerini sadece 2 saat içinde satışa açılarak hızlı bir şekilde satışa başlayabiliyorlar. Hem yeni hem de mevcut iş ortaklarımız sunduğumuz geniş pazarlama ve reklam ağıyla satışlarını 4 kat artırma fırsatını elde ederken, operasyonlarını da haftada sadece 1 fatura ile kolaylaştırabiliyorlar. Aynı zamanda, kredi veya erken ödeme seçenekleriyle sağlanan finansman desteğiyle nakit akışını yönetmelerini de kolaylaştırıyoruz. Bununla birlikte 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programımızla da 55 binden fazla kadın girişimcimizi yüzde 50 komisyon indirimi, ücretsiz fotoğraf çekimi ve reklam bakiyesi gibi fırsatlarla buluşturarak, onların işlerini büyütmelerine ve dünyaya açılmalarına yardımcı oluyoruz” dedi.

İzmir, yüzde 81.83 pazar payıyla Ege Bölgesi’nde lider

İzmir’de gerçekleşen İş Ortağım Buluşmaları’nda KOBİ ve girişimcilere Hepsiburada olarak sundukları faydalardan bahseden Özgün, “E-ticaret sektöründe sunduğumuz yenilikçi servislerle KOBİ’ler ve girişimciler için işlerini büyütme yolunda önemli fırsatlar sunuyoruz. Özellikle Ege Bölgesi’nde elde ettiğimiz başarılar, iş ortaklarımızın ne denli güçlü bir konumda olduğunu gösteriyor. İzmir, yüzde 81.83 pazar payıyla bölgenin en büyük e-ticaret merkezi haline gelirken, Denizli ve Muğla da hızla büyüyen iller arasında. Hedefimiz 1 yıl içinde Ege Bölgesi’nde e-ticaret sistemine 10 bin yeni satıcı kazandırmak. Yarattığımız bu ekosistemle aynı zamanda Hepsiburada’nın Ege Bölgesi’ndeki lojistik operasyonlarını yürüten 800 çalışanı bulunuyor. Dışarıdan taşımacılık hizmeti aldığımız personelle beraber bölgede yaklaşık 1000 kişilik istihdam yaratıyoruz” diye konuştu.