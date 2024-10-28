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İsrail ordusu 'F-35' sorusuna yorum yapmadı

İsrail ordusu, 26 Ekim'de İran'a düzenlediği saldırılarda kullandığı uçaklara dair görseller yayımladı. Ordu, saldırıda F-35 model savaş uçaklarının da yer aldığı haberlere ilişkin yorum yapmadı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail ordusu 'F-35' sorusuna yorum yapmadı
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İsrail ordusu, 26 Ekim'de İran'a saldırıda kullandığını duyurduğu uçaklara ilişkin görseller yayımladı. AA muhabiri, İsrail ordusuna İran'a düzenlenen saldırıda hangi model uçakların kullanıldığını sordu.

Ordu yorum yapmadı

İsrail ordusu, AA muhabirini, ordunun ilk bilgilendirme mesajındaki linklerde yer alan videoların yayımlandığı resmi Telegram hesaplarına yönlendirerek herhangi bir yorumda bulunmadı.

F-35 modeline rastlanmamıştı

Telegram hesaplarındaki paylaşımlarda, F-15 ve F-16 model savaş uçakları görülmüş ancak F-35 modeline rastlanmamıştı.

İsrail basınında ise İran'a hava saldırısında çok amaçlı F-15, F-16 ve F-35 savaş uçaklarının kullanıldığı yönünde haberler yayımlanmıştı.

Haberlerde, savaş uçaklarının yanı sıra yakıt ikmal uçaklarının, insansız hava araçlarının, kurtarma helikopterlerinin saldırılarda 3 saatin üzerinde görev yaptığı belirtilmişti.

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