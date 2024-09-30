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Orta Doğu'da tansiyon yükseldi: İsrail, Lübnan'a kara harekatına hazırlanıyor!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail’in Lübnan’da planladığı bir dizi sınırlı kara operasyonu hakkında ABD’yi bilgilendirdiğini açıkladı. İsrail ise, Lübnan sınırındaki birçok bölgeyi askeri bölge ilan etti.

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Orta Doğu'da tansiyon yükseldi: İsrail, Lübnan'a kara harekatına hazırlanıyor!
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İsrail, Lübnan’a yönelik kara harekatına hazırlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail’in Lübnan’da planladığı bir dizi sınırlı kara operasyonu hakkında ABD’yi bilgilendirdiğini açıkladı. Miller yaptığı açıklamada, “Bu operasyonlar hakkında kendileriyle görüşmelerde bulunduk, ancak bunların zamanlaması ve amacı hakkında kendilerinin konuşmasına izin vereceğim. Bize bir dizi operasyon hakkında bilgi verdiler. Şu anda bize bunların sınıra yakın Hizbullah altyapısına odaklanan sınırlı operasyonlar olduğunu söylediler, ancak bu konuda sürekli görüşmeler yapıyoruz” dedi.
Miller, ayrıca her iki tarafa da gerilimi tırmandırıcı adımlar atmamaları ve ateşkesi kabul etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail, Lübnan sınırındaki birçok bölgeyi askeri bölge ilan etti

İsrail ordusu, Lübnan sınırında yer alan Metula, Misgav Am ve Kfar Giladi bölgelerini askeri bölge ilan etti. Ordu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu bölgelere girmenin kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.

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