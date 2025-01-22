İsrail: Refah Sınır Kapısı'nın idaresi Filistin'e bırakılmayacak

İsrail, Mısır ile Refah Sınır Kapısı'nın idaresinin "Filistin yönetimine bırakılması" yönünde anlaştığı iddialarını yalanladı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nı kullanacakların İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) onay almadan geçiş yapamadığı ifade edildi.

"Filistin yönetiminin sınır kapısındaki tek rolünün pasaportları damgalamak olacak"

Basında çıkan İsrail ile Mısır arasında Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünün Filistin yönetimine bırakıldığı iddialarını yalanlayan İsrail Başbakanlık Ofisi, Filistin yönetiminin sınır kapısındaki tek rolünün "pasaportları damgalamak" olacağını öne sürdü.

Açıklamada, "Anlaşmaya göre, İsrail ordu güçleri sınırı çevreliyor ve hiç kimsenin İsrail ordusu ve iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) ön gözetim, denetim ve onayı olmadan buradan geçmesine izin verilmiyor." ifadelerine yer verildi.

Sınır kapısındaki teknik işlerin "Hamas mensubu olmayan Gazzeli vatandaşlar" tarafından yürütüldüğü ve Şin-Bet tarafından denetlendiği aktarıldı.

Gazze’nin dünyaya açılan tek sınır kapısı konumundaki Refah kapısındaki mevcut düzenlemenin Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması için geçerli olduğu ve daha sonra yeniden ele alınacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Evsat gazetesinin haberinde, Mısır ile İsrail arasında Refah Sınır Kapısı'nın idaresinin Filistin yönetimine bırakılması konusunda anlaşma sağlandığı öne sürülmüştü.

İsrail basını, dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile Philadelphi Koridoru’ndaki "güvenlik düzenlemelerini" ele almak üzere hafta başında Kahire'yi ziyaret ettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Mayıs 2024'te Refah Sınır Kapısı'nın da içinde yer aldığı Philadelphi Koridoru'nu işgal etmişti.