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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, kabineden istifa etti

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, savaş kabinesinden ayrıldığını açıkladı. Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da "cesur olmaya ve doğru olanı yapmaya" çağıran Gantz, Netanyahu'ya da seçim tarihini belirleme çağrısı yaptı.

Haber Merkezi
İHA
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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, kabineden istifa etti
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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, savaş kabinesinden ayrıldı.

"Hükümetten ayrılmak karmaşık ve acı verici bı̇r karar" diyen Gantz, "Netanyahu hükümetinde siyasi kaygılar gazze'de stratejik kararların alınmasını engelliyor. Netanyahu gerçek zaferin önüne geçti, olağanüstü hal hükümetinden ayrılıyoruz" şeklinde konuştu.

Gantz, Başbakan Netanyahu'ya seçim tarihini belirleme çağrısı yaptı.

Gantz ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da "cesur olmaya ve doğru olanı yapmaya" çağırdı.

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