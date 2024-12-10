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İsrail Savunma Bakanı Katz: Donanma dün gece Suriye Donanması filosunu büyük bir başarıyla imha etti

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Donanması’nın dün gece Suriye Donanması’na ait filoyu büyük bir başarıyla imha ettiğini, orduya Suriye’nin güneyinde “savunma bölgesi” oluşturulması talimatı verdiğini bildirdi.

AA
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İsrail Savunma Bakanı Katz: Donanma dün gece Suriye Donanması filosunu büyük bir başarıyla imha etti
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İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Hayfa kentindeki donanma üssünü ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

Katz, İsrail Donanması’nın Suriye’de stratejik tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik geniş çaplı bir harekatın parçası olarak dün gece Suriye Donanması’na ait filoyu büyük bir başarıyla imha ettiğini duyurdu.

İsrail güçlerinin Suriye ile Golan Tepeleri arasındaki tampon bölgeye yerleştiğini belirten Katz, İsrail’e yönelik herhangi bir tehdidi önlemek için Suriye’nin güneyinde kalıcı bir İsrail varlığı olmaksızın orduya “savunma bölgesi” oluşturulması talimatı verdiğini söyledi.

Suriye’de Esad rejimini deviren muhalif grupların liderlerini uyaran Katz, “Esad’ın yolunu izleyenlerin sonu Esad gibi olacak” dedi.

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