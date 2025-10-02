  1. Ekonomim
İsrail, Sumud Filosu'ndaki gözaltı görüntülerini yayınladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu’ndaki bazı aktivistleri gözaltına alındığını belirterek, gözaltına alınan aktivistlerin görüntülerini yayınladı. Gözaltına alınanlar arasında İsveçli aktivist Greta Thunberg de yer alıyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesi devam ediyor.

 İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu’ndaki bazı aktivistleri gözaltına alındığını belirterek, gözaltına alınan aktivistlerin görüntülerini yayınladı. Bakanlık, "Sumud filosuna ait birkaç gemi güvenli bir şekilde durduruldu ve yolcuları İsrail limanına naklediliyor. Greta ve arkadaşları sağ salim ve iyiler" dedi. 

Gözaltına alınanlar arasında İsveçli aktivist Greta Thunberg de bulunuyor
Thunberg daha öncede İsrail tarafından gözaltına alınmıştı. Thunberg, İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak için 1 Haziran'da İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Katanya kentinden yola çıkan ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisine, 9 Haziran'da İsrail ordusu tarafından Gazze'ye 185 kilometre mesafede uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahalede gözaltına alınmıştı. Thunberg, daha sonra sınır dışı edilmişti.

