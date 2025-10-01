İsrail, Sumud Filosuna müdahaleye başladı

Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun daha önceki filolara saldırı düzenlediği alana girdi. Filoya İsrail askerlerinin müdahalesi başladı. Sumud Filosu 20 kadar İsrail gemisi tarafından sarıldı.

İsrail ordusunun Adara ve Sirius adlı gemilerine asker çıkararak durdurduğu gelen bilgiler arasında. Adara gemisine ise sıvı bir sprey sıkıldığı, kör edici ışıklar saçıldığı belirtildi. Ancak diğer gemiler rotalarında Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyor.

İsrail ordusunun Sumud Filosu'na müdahalesinin Gazze'ye 69 deniz mili kala başladığı belirtildi.

Filodan açıklama: Serbest bırakılmaları gerek, acil müdahale gerekiyor

Küresel Sumud Filosu, "İsrail güçleri, Küresel Sumud Filosu gemilerine çıktı. İletişim kesildi ve gemide bulunanların durumu bilinmiyor. Onların güvenliği ve serbest bırakılması için acil uluslararası müdahale gerekiyor" dedi.

Filolardaki aktivistler can yeleklerini giyerek gemilerin güvertelerinde toplanmaya başladı. Aktivistler verilen talimat gereği telefonlarını denize attı.

Gemiler İsrail tarafından karartılarak durmaya zorlanıyor. Diğer yandan Küresel Sumud Filosu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin kendileri ile iletişime geçtiğini ve rotalarını değiştirmelerini talep ettiğini açıkladı. Filoda yer alan gemiler iki taraftan İsrail gemilerince kuşatıldı.

İsrail ordusu: Gemileri durduracağız ve el koyacağız

İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu’nu telsizle uyararak, "Geminizi durduracak ve el koyma işlemi başlatacağız" dedi.

Küresel Sumud Filosu, 'İsrail'in rotanızı değiştirin' talimatına yanıt verdi. İsrail gemilerine telsizle yapılan anonsta "Bir kez daha tekrarlıyoruz. Bizler, Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz için düzenlenen barışçıl, şiddet içermeyen, insani bir dayanışma misyonuyuz. Misyonumuz uluslararası yasalara uygundur. Bu misyonu engelleme veya sekteye uğratma girişimleri ise uluslararası yasalara aykırıdır. Tüm dünyanın bizimle olduğunu bilmenizi isteriz. Filomuza yönelik her türlü düşmanca eylemden siz sorumlu tutulacaksınız" denildi.

3 Deniz mili uzaklıktalar

Küresel Sumud Filosu, X üzerinden paylaşımında bulunarak 20'den fazla kimliği belirsiz geminin tespit edildiği ve bu gemilerin, filoya çok yaklaştığı bilgisini vermişti.

Bunun olası bir deniz ablukasına işaret edebileceği belirtilen açıklamada, "Tehditler, tacizler ya da İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını korumaya dönük girişimlerle sindirilemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gelen bilgilere göre İsrail gemileri yaklaştıkları Küresel Sumud Filosu gemilerinin iletişimi kesiyor ve karanlıkta bırakarak durmaya zorluyor.

Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivist Zeynel Abidin Özkan, Adagio gemisinden filo yakınlarında İsrail donanmasına ait gemilerin saptandığını söylemiş ve İsrail gemilerinin yarım saatlik mesafede müdahaleye hazır olduğunu bilirmişti.

Filoda yer alan Türk aktivist Davut Taşkıran Habertürk TV'ye açıklamalarda da kendilerine doğru yaklaşan İsrail gemilerinin olduğunu doğrulamıştı.

Küresel Sumud Filosu'ndan İrlandalı Hickey: Çağın en psikopat ordusuyla yüzleşeceğiz

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'ndaki İrlandalı komedyen ve aktivist Tadhg Hickey, İsrail'in filoya müdahalesinin yakın zamanda meydana gelmesini beklediklerini belirterek, "Kendimizden eminiz, iyi eğitim aldık, iyi tatbikat yaptık ama dürüst olalım, muhtemelen modern çağın en tahmin edilemez, psikopat ordusuyla karşı karşıya kalacağız." demişti.

Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivistlerden Hickey, açıklamalarda bulundu.

Hickey, İsrail'in olası müdahalesine karşı saatlerdir hazırlık yaptıklarını ifade ederek, "Hissiyat ve alınan istihbarat, müdahalenin çok yakın olduğuna işaret ediyor, öyle ki dün gece Alma gemisinin yakınında bir askeri gemi olduğu görüldü." söyledi.

⁠ Küresel Sumud Filosu hakkında

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

İsrail'in bir saldırısı olmaması halinde yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülen filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.