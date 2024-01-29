İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef aldı
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki birkaç noktaya hava saldırısı düzenledi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 13.00'te Şam'ın güneyindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı belirtililerek, "Saldırıda hasar meydana geldi, birkaç sivil öldü ve yaralandı." ifadeleri kullanıldı.
İsrail'den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ABD'nin Suriye'nin güneyindeki askeri üssüne İHA ile dün düzenlenen saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybetmiş, 34 kişi de yaralanmıştı.