İsrail tankları BM üssünün ana kapısını yıkarak içeri girdi! Çok sayıda asker yaralı

BM Lübnan Geçici Barış Gücü UNIFIL, İsrail tanklarının üssün ana kapısını yıkarak içeri girdiğini duyurdu. "İhlaller şok edici" denilen açıklamada 15 askerin yaralandığı bildirildi.

Netanyahu'dan 'zamanı geldi' açıklaması

Öte yandan, Netanyahu bugün yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) çatışma bölgelerinden geri çekmesini istemiş, “UNIFIL'i Hizbullah'ın kalelerinden ve çatışma alanlarından çekmenizin zamanı geldi.” demişti.

Netanyahu, “İsrail ordusu, bunu defalarca talep etti ve hepsi de reddedildi. Sayın Genel Sekreter, UNIFIL güçlerini tehlikeden uzak tutun. Bu hemen şimdi, derhal yapılmalı” ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu “UNIFIL askerlerini tahliye etmeyi reddetmeniz onları Hizbullah'ın rehineleri haline getiriyor. Bu hem onların hem de askerlerimizin hayatını tehlikeye atıyor” diye konuşmuştu.