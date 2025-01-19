İsrail ve Hamas arasında tarihi ateşkes! Esir takası süreci başladı: İşte dakika dakika yaşananlar!

İsrail, Hamas'ın Gazze'den serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması sonrası ateşkesin başladığını duyurdu. İsrail'in 471 günlük saldırılarında Gazze'de can kaybının 46 bin 913'e, yaralı sayısının 110 bin 750'ye yükseldiği bildirildi.

Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması sonrası Gazze'de ateşkesin TSİ 12.15'te başladığı kaydedildi.

Bu gelişmelerin ardından akşam saat 17.00'de esir takası süreci başladı. İşte, dakika dakika yaşananlar...

19:15 İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı 3 esirin teslim alındığını duyurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir süre önce serbest bırakılan esirler, İsrail güçleri eşliğinde sınırı geçerek İsrail topraklarına girdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, serbest bırakılan esirlerin İsrail'in güneyindeki ilk kabul noktasına doğru yolda oldukları ve burada ilk tıbbi kontrolden geçecekleri kaydedildi.

18:55 Biden: Ateşkes bizim desteğimizle sağlandı

ABD Başkan Joe Biden, yarın düzenlenecek yemin töreniyle görevini devretmeden önce son kez Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

"Uzun süredir müzakerelerin ardından esir takası başladı. 15 aydır devam eden savaş ateşkesle birlikte durduruldu. Gazze'de büyük bir yıkım var. Ateşkes bizim desteğimizle sağlandı. Katar ve Mısır'ın da desteği ateşkesin yürürlüğe girmesinin yolunu açtı, müzakereler hiç kolay değildi. Ancak bugün ulaştığımız noktada Hamas ve İsrail tarafına büyük baskılar yaptık.

"Bugün İran çok zayıf durumda"

İsrail-Lübnan arasında yaptığımız çalışmalarla da Lübnan'da ateşkesi sağladık. Bugün İran çok zayıf durumda. Lübnan'da çok güzel bir fırsat var ve Hizbullah'ın olmadığı bir gelecek bekliyor. Suriye'de de Esad ve Hizbullah olmadan özgür hükümetler kuruluyor. Bölgede ülkeler daha sağlıklı bir geleceğini yolunu arıyor.

Bizim önümüzde de çok büyük engeller vardı ama bir şekilde başarılı olabildik. 6 haftalık ateşkes başladı. Ateşkesin sağlanması ve esir takasının sağlanması çok büyük zorluklardan geçerek ulaştığımız bir nokta. ABD idaresi bu sürecin devamını takip edecek."

18:21 Hamas, 3 İsrailli rehineyi teslim etti

Gazze kentindeki Saraya Meydanı'nda hazır bulunan Kızılhaç ekibi, 3 İsrailli kadın esiri Kassam Tugayları'ndan teslim aldı.

Kassam Tugayları'nın tam teçhizatlı olarak görüldüğü teslim operasyonuna binlerce Filistinli tekbir ve sloganlarla eşlik etti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızılhaç, 3 İsrailli esirin kendilerine teslim edildiğini ve Gazze Şeridi'ndeki İsrail güçlerine doğru yola çıktığını bildirdi.

18:13 Filistinli tutuklu listesi belli oldu

Filistin yönetimine bağlı Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail'in serbest bırakacağı 90 Filistinlinin isimleri yayımlandı.

Özgürlüğüne kavuşması beklenen 90 Filistinlinin 69'unun kadın, 20'sinin çocuk, birinin ise genç yaşta olduğu ifade edildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden eski milletvekili Halide Cerrar ve gazeteci Büşra et-Tavil'in de serbest kalması beklenenler arasında olduğu aktarıldı.

Anlaşmaya göre, 3 İsrailli kadın esirin serbest kalmasına karşılık İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinlinin özgürlüğüne kavuşacağı kaydedildi.

18:01 Bir Kızılhaç ekibi Ofer'e giriyor

Bir Kızılhaç ekibi İsrailli üç kadın rehineyi aldıktan sonra İsrail ordusuna rehineleri götürürken, bir diğer Kızılhaç ekibi 90 Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağı Ofer Hapishanesi'ne giriş yaparken görüntülendi.