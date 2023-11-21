İsrail ve Hamas 'esir takasında' anlaştı

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun, Hamas ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasını kabul ettiğini duyurdu.

KAN, İsrail ordusunun, Hamas ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasını kabul ettiğini belirterek, ateşkes günlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki karadan saldırı hazırlığı amacıyla ordu güçlerini yeniden organize etmek için kullanabileceğini duyurdu.

Haberde, "İsrail ordusunun şu aşamada çekinmeden anlaşmayı kabul ettiği söylenebilir. Orduda ateşkesin sahadaki güçleri yeniden organize etmek için kullanılabileceği söyleniyor. Kara manevrasının Gazze Şeridi'nin güneyine kadar genişletilmesine yönelik hazırlıklar da yapılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu: Ateşkes sağlansa da savaş devam edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile varılması beklenen esir takası kapsamında geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas ile savaşa devam edeceklerini söyledi.

Netanyahu, “Savaşa devam ediyoruz ve tüm hedeflere ulaşana kadar bunu sürdüreceğiz. Hamas'ı ortadan kaldıracağız, kaçırılanların hepsini geri getireceğiz ve Gazze'de İsrail'i tehdit eden hiçbir unsurun kalmayacağını garanti edeceğiz." dedi.

Öte yandan Netanyahu, Kızılhaç’ın henüz serbest bırakılmamış esirleri ziyaret edeceğini söyledi.



İsrail basınına göre Netanyahu, esir takası anlaşmasının taslağının, Uluslararası Kızılhaç Örgütünün henüz serbest bırakılmamış esirleri ziyaretlerini ve onlara ilaç tedarikini de kapsayacağını ifade etti.

4 günlük ateşkes yapılacak, 50 İsrailli rehine serbest bırakılacak

KAN'a göre anlaşma, İsrail hapishanelerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 150 Filistinli mahkumu serbest bırakması karşılığında 4 günlük ateşkes ve 4 gün içinde 50 İsrailli rehinenin (çocuk ve kadın) serbest bırakılmasını içeriyor.

İsrail’e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 2000’den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.İsrail güçleri, 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.