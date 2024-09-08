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İsrail'de ateşkes isteniyor: Tel-Aviv'de 500 bin kişi sokağa çıktı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Netanyahu'ya tepkiler devam ediyor. 500 bin kişinin katıldığı ateşkes gösterisinde halk, ateşkes ve esir anlaşması için Netanyahu ve hükümetine çağrı yaptı.

Haber Merkezi
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İsrail'de ateşkes isteniyor: Tel-Aviv'de 500 bin kişi sokağa çıktı
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İsrail'in başkenti Tel Aviv’de Netanyahu ve hükümetine tepkiler devam ediyor.

Tel Aviv'de şiddetlenen gösteriler bugün de gerçekleşti. Gösterilere yaklaşık 500 bin kişi katıldı. Halk, Netanyahu ve hükümetine ateşkes ve esir anlaşmasına imza atması için çağrı yaptı.

Gösterilerde halk, “Philadelphia Koridoru esir çıkmazına dönüşüyor”, “Onları eve getirin”, “Binyamin Netanyahu İsrail'i öldürüyor” pankartları taşıdı. Göstericiler Netanyahu ve hükümeti aleyhinde sloganlar da attı.

2 kişi gözaltına alındı

Protestocular Ayalon Otoyolu'nun girişini kısa süreliğine kapattı. Esirlerin serbest bırakılması için hükümete çağrıda bulunan göstericilere müdahale eden polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

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